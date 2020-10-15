Экономика

11:26 15.10.2020

Промышленники допускают остановку ряда заводов из-за повышения тарифов на э/э

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Повышение любых тарифов на электрическую энергию в Украине приведет к остановке химических предприятий, выпускающих минеральные удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом варианте, будь то генерация, передача или распределение электроэнергии. Это приведет к остановке основных мощностей химзаводов, которые выпускают минеральные удобрения. А это в свою очередь повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и прочее, вплоть до появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%.

"Предприятия балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - отметил Голубов.

При этом он считает, что постоянный рост тарифов на электроэнергию связан с завышенными ценами на "зеленую" э/э СЭС и ВЭС.

"Государство не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал президент Союза химиков Украины.

Ранее "Укрзализныця" и объединение предприятий "Укрметаллургпром" выступили против повышения тарифов на передачу электроэнергии. Крупнейшие ферросплавные заводы Украины инициировали введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии.

НКРЭКУ 7 октября одобрила проект постановления о повышении на 30% на декабрь 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" - до 312,76 грн/МВт-ч.

Теги: #голубов #тарифы
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