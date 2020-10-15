Экономика

10:42 15.10.2020

Тигипко планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

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Тигипко планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко, который через свою компанию Luregio Limited подал в Национальный банк Украины (НБУ) документы для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ), планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк (оба – Киев).

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк – ПИБ. (…) Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБа и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, остальное оставим на финансовые компании", – сказал Тигипко в ходе Ukrainian Banking Forum в Киеве в четверг.

Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка с рынка.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", – указал Тигипко.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение ПИБа компанией Luregio Limited через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай". За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.

АМКУ уточнял, в обоих случаях речь идет о приобретениях, которые обеспечат свыше 50% голосов в высшем органе управления.

В пресс-службе НБУ агентству "Интерфакс-Украина" 12 октября сообщали, что регулятор получил пакет документов для согласования покупки ПИБа от Luregio Limited.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций – 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.

По данным Национального банка Украины (НБУ), на начало 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка являлся Сергей Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 12-е место (41,954 млрд грн), а ТАСкомбанк – 18-е (22,579 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Теги: #пиб #тигипко #таскомбанк
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