Экономика

13:58 13.10.2020

ПриватБанк, monobank и А-Банк подключили возможность шеринга цифровых документов

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ПриватБанк, monobank и А-Банк подключили возможность шеринга цифровых документов

ПриватБанк, А-Банк и виртуальный monobank (все - Киев) запустили возможность шеринга цифровых документов при помощи мобильного приложения "Дия", сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы запустили услугу (...) Это цифровой шеринг документов. Уже присоединились три банка. У нас – более 30 банков на этапе адаптации этой технологии", – сказал он в ходе брифинга "Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы" во вторник.

"Надеемся, что взятый нами темп продержится два-три месяца, пока все банки не изъявят желание стать участниками совместной с "Дия" программы, - добавил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, ПриватБанк и monobank 5 октября запустили возможность удаленного открытия банковского счета при помощи цифрового паспорта в мобильном приложении "Дия".

Теги: #monobank #приватбанк #федоров #а_банк
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