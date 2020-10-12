"Укравтодор" берет на баланс дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

Служба автомобильных дорог в Киевской области примет на баланс 220 км дорог в 30-км Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") в понедельник.

"В этом году на баланс "Укравтодор" принято несколько важных объектов - в том числе улицы, которые станут обходной дорогой Калуша, и мост-новострой в Черноморске. Ключевой принцип - это действительно должны быть объекты государственного значения, которые на этом этапе являются большим крупным финансовым вызовом для власти. В случае с дорогами в зоне отчуждения: планируем их обновить за 2021-2023 гг. До трагедии (Чернобыльской катастрофы – ИФ) эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические потребности", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

По его словам, в ближайшее время начнется обследование состояния дорог, на его основе и с учетом туристических маршрутов будут приоритизированы ремонты.

"Укравтодор" со ссылкой на Госагентство по управлению зоной отчуждения отмечает, что с 2015-го до 2019-го количество туристов в зоне увеличилось с 8 тыс. до 80 тыс., из них почти половина – иностранцы.

Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч.