Доллар дешевеет в связи с ростом надежд на новый пакет стимулов в США

Доллар дешевеет относительно основных мировых валют в пятницу на сигналах о том, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени.

Белый дом, ранее на этой неделе заявивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Пелоси заявила журналистам в четверг, что Палата представителей не поддержит законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, вне масштабного пакета финансовой помощи.

Растущие надежды на новые стимулы снижают привлекательность доллара, повышая спрос на более рискованные активы, пишет Dow Jones.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,1% в ходе торгов. Более широкий WSJ Dollar Index опустился на 0,2%.

Курс евро к доллару США поднялся в пятницу до $1,1773 по сравнению с $1,1761 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены уменьшилась до 105,92 иены против 106,03 иены накануне.

Доллар также дешевеет в паре с фунтом стерлингов, австралийским долларом, швейцарским франком.