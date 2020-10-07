Экономика

13:36 07.10.2020

KIVI планирует создать собственную систему для smart-TV в сотрудничестве с Google

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KIVI планирует создать собственную систему для smart-TV в сотрудничестве с Google

Международная компания-производитель телевизоров KIVI с центральным офисом в Украине планирует собственную систему для smart-TV в сотрудничестве с Google.

"Мы планируем разрабатывать свою систему совместно с компанией Google, а также мы видим целый ряд потребностей, которые сегодня может решать "умный телевизор" в каждой семье, и верим в то, что это кардинально изменит роль телевизора в доме", - заявил основатель и вице-президент по производству и инновациям KIVI Евгений Руденко в ходе онлайн-конференции в среду.

Он также подчеркнул, что в 2020 году трендом на рынке телевизора стало голосовое управление и в дальнейшем - интеграция устройства в систему "умного дома".

"Команда разработчиков KIVI ежедневно работает над развитием продуктов компании, фокусируясь исключительно на создании умных телевизоров", – отметил Руденко.

По словам вице-президента по маркетингу, управлению персоналом и трансформации бизнеса компании Сергея Венгера, в последнее время компания вошла топ-3 в Беларуси, топ-5 в Казахстане, топ-10 в России, а по итогам 2019 года - топ-3 по продажам в Украине среди брендов Smart TV.

"Такого результата команда KIVI добилась всего за четыре года и рассчитывает, что новая линейка позволит значительно усилить рыночные позиции компании в ближайший год", - отмечают в компании.

Венгер также отметил, что по прогнозам компании телевизоры как таковые вскоре заменят т.н. smartscreen-устройства, которые будут функционировать как центр "умного дома".

7 октября 2020 года KIVI представила в Украине новую серию смарт-телевизоров KIVI Smart TV 2020 на базе операционной системы от Google Android TV 9.

KIVI – международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а ТВ-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с cистемой Android в Украине.

Головной офис KIVI находится в Киеве, разработку телевизоров и ТВ-сервисов осуществляет международная команда специалистов KIVI, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии.

Теги: #kivi #телевизор #google
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