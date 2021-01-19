Экономика

16:24 19.01.2021

KIVI планирует выпустить 2 млн телевизоров до 2023 года

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KIVI планирует выпустить 2 млн телевизоров до 2023 года

Международная компания-производитель телевизоров KIVI с центральным офисом в Украине в 2020 году выпустила свой миллионный телевизор с начала работы и планирует уже в 2022 году достичь порога в 2 млн устройств.

"Для того, чтобы выйти на показатель в 1 млн устройств, KIVI потребовалось менее пяти лет. Мы начали с нескольких тысяч устройств в первый год нашей деятельности, в 2016 году. А уже спустя два года вместе с вице-президентом по производству и инновациям Евгением Руденко поставили перед собой очень амбициозную цель произвести первый миллион телевизоров к 2020 году и достигли ее в срок. В текущем году мы планируем выпустить 500 тыс. новых телевизоров KIVI, а знаковую для нас отметку в 2 млн устройств перешагнуть уже в 2022 году", - цитируется в сообщении компании во вторник вице-президент KIVI по маркетингу, персоналу и трансформации бизнеса Сергей Венгер.

По его словам, в 2016 году компания выпустила всего 4 тыс. телевизоров KIVI, в 2017 – уже 55 тыс., в 2018 году компания резко увеличила выпуск продукции до 316 тыс. устройств, а в 2020 году было изготовлено почти 380 тыс. новых телевизоров KIVI.

KIVI – международная компания, разработчик и производитель смарт-телевизоров и ТВ-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а ТВ-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с cистемой Android в Украине.

Головной офис KIVI находится в Киеве, разработку телевизоров и ТВ-сервисов осуществляет международная команда специалистов KIVI, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии.

 

Теги: #kivi #планы #телевизор
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