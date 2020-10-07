"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

"Нова Пошта" с 7 октября приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис", сообщила пресс-служба группы компаний в среду.

Согласно пресс-релизу, данная услуга была запущена в тестовом режиме в августе 2020 года для осуществления безопасных онлайн-соглашений.

"Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались. Только после того как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу. Такая услуга удобна и полезна как для продавца, так и для покупателя, поэтому пользовалась спросом", - рассказали в компании.

Приостановление услуги, как говорится в сообщении "Новой Пошты", связано со злоупотреблением ею мошенниками.

"К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени "Новой Пошты" присылают клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому чтобы защитить своих клиентов, компания решила приостановить действие услуги", - указано в сообщении.

"Нова Пошта" отмечает, что все соглашения, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.