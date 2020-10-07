Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире на конец июля текущего года достигло рекордных $10,2 трлн благодаря V-образному восстановлению стоимости активов, говорится в совместном исследовании консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS.

Предыдущий пик в $8,9 трлн был зафиксирован в 2017 году.

Количество миллиардеров увеличилось до 2,189 тыс. по сравнению с 2,158 тыс. в 2017 году.

При этом в отчете также указываются данные на начало апреля текущего года. Тогда в мире насчитывалось 2,058 тыс. миллиардеров (на 43 меньше, чем годом ранее), общее состояние которых составляло $8 трлн (на $564 млрд ниже объема годом ранее).

"Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного COVID-19 в марте 2020 года", - говорится в сообщении.

Богатейшие люди в течение нескольких месяцев (с марта по июнь) потратили на борьбу с пандемией больше, чем когда-либо прежде, отмечается в отчете. Свыше 200 миллиардеров публично объявили о выделении в совокупности свыше $7,2 млрд, в том числе в виде финансовых пожертвований ($5,5 млрд), а также промышленных товаров и оборудования.

Состояние американских миллиардеров с 2009 года по 2020 год выросло на 170% и составляет в настоящее время почти $3,609 трлн. В материковом Китае стоимость активов богатых людей взлетела в 12,5 раза - до $1,681 трлн. В Германии показатель увеличился на 175% и достиг $595 млрд, в России - на 80%, до $467,6 млрд, во Франции - на 439%, до $443 млрд, в Индии - на 90%, до $423 млрд, в Гонконге - на 208%, до $356 млрд.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) на конец июля насчитывалось 596 миллиардеров (рост на 85 за прошедший год) с суммарным состоянием в $2,723 трлн. В том числе их число в России увеличилось за год до 102 со 100 при росте совокупного богатства на 20%.