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08:30 24.11.2020

Глава Tesla Илон Маск поднялся на 2-е место в списке богатейших людей мира, уступив лишь Безосу

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Глава Tesla Илон Маск поднялся на 2-е место в списке богатейших людей мира, уступив лишь Безосу

Основатель и глава Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илон Маск вышел на второе место в ежегодно обновляемом рейтинге самых состоятельных людей мира, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Маска составляет $127,9 млрд, Гейтса - $127,7 млрд.

В прошлом году Маск находился лишь на 35-м месте в рейтинге, однако скачок стоимости акций Tesla, составивший 520% с начала 2020 года, увеличил его состояние более чем на $100 млрд. В понедельник акции Tesla подорожали на 6,6%, до рекордных $521,85.

Решение S&P Dow Jones Indices о включении акций производителя электромобилей в состав фондового индекса S&P 500 с 21 декабря текущего года, объявленное ранее в этом месяце, увеличило состояние 49-летнего Маска более чем на $15 млрд за один день.

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель и глава Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Джефф Безос. Его состояние в этом году выросло более чем на $67 млрд, до $182 млрд.

Четвертое место в рейтинге Bloomberg Billionaires занимает французский магнат Бернар Арно ($105 млрд), возглавляющий группу LVMH, пятое - глава Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд), обошедший в этом году известного инвестора Уоррена Баффета ($86,8 млрд).

Теги: #сша #миллиардеры #рейтинг
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