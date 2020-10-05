Набсовет ОТП Банка прекратил полномочия предправления Хак-Ковача

Наблюдательный совет ОТП Банка (Киев) решением от 2 октября прекратил полномочия председателя правления финучреждения Тамаша Хак-Ковача с 30 октября 2020 года, который занимал соответствующую должность с 1 марта 2012 года.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, исполнять обязанность предправления ОТП Банка, начиная с 31 октября и до момента согласования его кандидатуры Нацбанком Украины, будет член правления Владимир Мудрый.

Утонятся, что после согласования он будет переведен на должность председателя правления банка.

Как сообщил банк, с 2008 по 2010 год Мудрый работал начальником управления операционного сопровождения активно-пассивных операций клиентов в ОТП Банке, а с 7 августа 2012 года – членом правления банка.

По данным НБУ, единственным акционером банка является OTP Bank Plc.

ОТП Банк выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной НБУ, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов (57,052 млрд грн) ОТП Банк занимал 10-е место среди 75 действовавших в стране банков.