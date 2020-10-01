ЕБРР одобрил еще EUR567 млн займов по программе "Зеленые города-2" и может довести их до $950 млн

Европейский банк реконструкции и развития 30 октября одобрил выделение EUR567 млн кредитов в рамках второго окна программы "Зеленые города-2", что увеличивает ее размер до EUR1,149 млрд.

Как указано в сообщении банка, на 18 ноября на совет его директоров выносится вопрос о возможности расширения этого второго окна программы до EUR950 млн, что в целом увеличит ее размер с учетом средств других доноров до EUR1,65 млрд.

В рамках программ "Зеленые города" ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку в разработке и реализации плана действий (Green City Action Plan) и помощь в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи. В частности, в дорожных картах прописываются мероприятия по улучшению муниципальной инфраструктуры, качества воздуха, чистоты и доступности земельных и водных ресурсов, зеленых зон.

Пилотные программы были реализованы в Грузии, Армении и Молдове, после чего программа была утверждена советом директоров осенью 2016 года. Первым участником ее от Украины стал Львов, который смог привлечь EUR20 млн для коммунального предприятию "Зелене мисто" на строительство завода по переработке отходов и рекультивации Грибовичского полигона.

Осенью 2018 года ЕБРР одобрил продление программы "Зеленые города" с возможностью выделения дополнительного финансирования в виде различных займов суммарным объемом до EUR700 млн. Согласно сайту программы, в настоящее время она располагает EUR1,5 млрд подтвержденного финансирования.

К программе присоединились 42 города, в том числе пять из Украины: Хмельницкий, Кривой Рог, Киев, Львов и Мариуполь. Планируется увеличить общее число городов в программе до сотни.

ЕБРР, в частности, в начале сентября одобрил выделение EUR28,5 млн на решение проблемы мусора в Хмельницком. На 18 ноября планируется рассмотрение на совете директоров банка кредита на EUR140 млн "Киевтеплоэнерго", а на 2 декабря – EUR15 млн "Львовводоканалу".