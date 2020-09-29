Рост индекса потребительского доверия в США в сентябре стал максимальным за 17 лет

Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2020 года подскочил до 101,8 пункта с пересмотренных 86,3 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Таким образом, значение индикатора стало максимальным с начала пандемии коронавируса. При этом рост показателя составил максимальные с апреля 2003 года 15,5 пункта, пишет Bloomberg.

Ранее августовское значение оценивалось в 84,8 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в сентябре до 89,5 пункта.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в сентябре поднялся до 98,5 пункта с пересмотренных 85,8 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода подскочил до 104 пунктов с пересмотренных 86,6 пункта в августе.

Рост потребительского доверия в США отражает снижение новых случаев заражения в стране после скачка заболеваемости в середине лета, пишет MarketWatch. При этом снижение надбавок к пособиям по безработице не подорвало оптимизма потребителей.

"Более благоприятное отношение к текущей экономической ситуации и условиям на рынке труда, а также возобновление оптимизма по поводу краткосрочных перспектив способствовали скачку потребительского доверия в этом месяце", - отмечает директор группы экономических индикаторов Conference Board Линн Франко.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в июле 2020 года вырос на 3,9% в годовом выражении после повышения на 3,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал рост на 3,8%. Подъем индекса в помесячном выражении ускорился до 0,6% с пересмотренных 0,3% в июне.