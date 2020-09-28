"Украинские лесопилки" считают критической ситуацию на предприятии из-за недопоставок сырья лесхозами

ООО "Украинские лесопилки" (Костополь Ривненской обл.), выпускающее пиломатериалы, мебельный щит и заготовки, заявляет о критической ситуации в связи недопоставкой в полном объеме государственными лесхозами сырья, законно приобретенного компанией на открытых аукционах, сообщает предприятие на странице в Facebook.

"Мы, новейшее лесопильное предприятие, запущенное в конце 2017 года, стоим сейчас на грани выживания. Важнейшая проблема - обеспечение сырьем в полной мере. А точнее - попрошайничество у государственных лесохозяйственных предприятий своего, законно приобретенного сырья. По итогам третьего квартала 2020 года (осталось всего три дня до его завершения) лесхозы Житомирской, Волынской области, а также отдельные лесхозы Ривненской области поставили нам менее 50% от приобретенного", - отмечается в сообщении в понедельник.

"Украинские лесопилки" подчеркивают, что участвуют во всех аукционах на приобретение хвойного пиловочника, поскольку в этом году решили полноценно загрузить существующие проектные мощности.

"Мы будем требовать допоставить сырье. Но кто компенсирует нам вынужденные простои, потерю деловой репутации из-за неотгруженной покупателям продукции и возможные штрафы за невыполнение нами обязательств?", - задается вопросом компания.

Помимо этого, компания обращает внимание на то, что некоторые аукционы объявляются таким образом и в такие сроки, что узнать о них могут только те, "для кого аукцион специально проводится".

"Оказывается, у нас уже работает система теневых аукционов, чтобы нужное сырье досталась нужным людям, а не лишь бы кому. Формально вроде все честно: есть официальное объявление и проходит аукцион (прилагается принтскрин). Но проблема в том, что узнать о его проведении может только тот, для кого этот аукцион специально проводится, не предусматривая других участников", - отмечает предприятие.

"Украинские лесопилки" обращаются к Офису президента, Кабинету министров, Гослесагентству и областным управлениям лесного и охотничьего хозяйства с вопросами о проведении таких аукционов, по каким ценам покупается на них сырье, нет ли здесь злоупотреблений и неправомерной выгоды.

ООО "Украинские лесопилки" зарегистрировано в сентябре 2014 года в Костополе. По данным госреестра, 100% уставного капитала владеет зарегистрированная на Кипре компания "Укрэста холдингз Лимитед".

Первый лесопильный завод "Украинские лесопилки" мощностью 300 тыс. куб. м, инвестиции в который составили EUR25 млн, начал работу в конце 2017 года. Значительная часть продукции экспортируется. На предприятии - около 200 работников.

В 2019 году его выручка сократилась на 15% к 2018 году – до 183,91 млн грн, чистый убыток снизился в 2,4 раза – до 17,26 млн грн.