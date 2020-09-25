Экономика

17:11 25.09.2020

В Украине в 2021 году проведут поэтапное повышение пенсий для 10 млн пенсионеров – Минсоцполитики

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В Украине в 2021 году проведут поэтапное повышение пенсий для 10 млн пенсионеров – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины заявляет, что в 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров.

"Происходить это будет в 5 этапов для разных категорий", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж. В частности, у лиц старше 65 лет, имеющим страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2 600 грн.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Кроме того, будет проходить индексация пенсий и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Теги: #минсоцполитики #пенсии
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