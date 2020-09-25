ЦЭС предлагает отсрочить повышение минималки до 6,5 тыс. грн на 2022г

Центр экономической стратегии (ЦЭС) предлагает отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн на 2022 год.

"Целесообразно, учитывая такой сложный бюджет и бюджетные расходы (…), растянуть это повышение во времени, например, до 6 тыс. в следуем году, до 6,5 – через год, а после этого деполитизировать принятие решений о минималке, сделать их аполитическими, зависимыми от экономики", – отметила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее оценкам, рост средней заплаты на 30% в год является очень высоким. "Этот рост не является догоняющим (…), не обусловлен какими-то экономическими факторами или ростом продуктивности труда", – уточнила Репко.

Замдиректор ЦЭС добавила, что доходы бюджета на фоне повышения минимальной заработной платы вырастут, при этом расходы увеличатся, в связи с необходимостью повышения зарплат бюджетникам, – примерно на 40 млрд грн.

"Увеличение доходов от НДФЛ (налога на доходы физлиц – ИФ), ЕСВ (единого социального взноса – ИФ) и единого налога благодаря росту минималки действительно может произойти, но этот рост очень негативно отразится на инвестклимате, на развитии бизнеса и немного увеличит инфляцию", – добавила Репко.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 29 августа вечером подписал закон о повышении с 01 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Согласно планам правительства, соответствующее повышение является первым этапом, вторым – станет повышение с 2021 года до 6 тыс. грн, третьим – до 6,5 тыс. грн в течение 2021 года.