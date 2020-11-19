Передвижения людей в Украине в связи с карантином выходного дня снизилось на 20% - ЦЭС

Передвижения людей в Украине пешком и на автомобиле снизилось в связи с карантином выходного дня на 20%, свидетельствуют данные устройств Apple, на которые ссылается еженедельный мониторинг "Трекер экономического возобновления", которое проводит Центр экономических стратегий (ЦЭС).

"Ожидаемо видим резкое сокращение передвижения украинцев из-за ограничений на выходных, свидетельствуют данные Apple за последние выходные. Хотя активность и так постепенно снижалась последние месяцы, за последние выходные на 20% меньше передвигались пешком и автомобилем по сравнению со средним показателем за субботу-воскресенье трех недель до карантина", - отмечается в релизе ЦЭС, который проводит еженедельный мониторинг таких данных.

При этом данные Google за последние выходные пока что отсутствуют, прокомментировала одна из авторов отчета Анастасия Телетьон. Однако за последние несколько недель показатели Google показывают незначительный спад по пользованию транспортом и посещению развлекательных заведений.

Согласно данным "Трекера", показатели активности на рынке труда и на рынке электроэнергии остаются стабильными, рынок аренды квартир в Киеве показывает незначительное охлаждение.

Мониторинг транзакций по "Приват24" и POS-терминалам показывает, что украинцы не снижают свою платежную активность.

"Пока данные еще не захватили "карантин выходного дня", поэтому нельзя сказать, было ли негативное влияние ограничений на оплаты в магазинах. Но в целом в ноябре и октябре видим стабильность и возобновление докаратинных показателей как в онлайн-методиках оплат, так и физически в торговых точках", - пояснили в ЦЭС.