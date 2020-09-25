Экономика

11:15 25.09.2020

Вице-премьер Федоров считает финансирование цифровой трансформации и кибербезопасности в бюджете-2021 катастрофически недостаточным

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Вице-премьер Федоров считает финансирование цифровой трансформации и кибербезопасности в бюджете-2021 катастрофически недостаточным

Запланированное в государственном бюджете на 2021 год финансирование направления цифровой трансформации и кибербезопасности является катастрофически недостаточным, считает вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы изучали международный опыт и, например, Норвегия, Дания, Эстония тратят от 1% до 4% от общего бюджета страны на направление цифровой трансформации, куда также входит и направление кибербезопасности. В нашей стране сегодня в бюджете, который уже внесен в Верховную Раду, это 0,15% и это катастрофически мало для одной из наиболее приоритетных отраслей цифровой экономики", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности" в пятницу.

С другой стороны, по словам Федорова, это уже достижение по сравнению с прошлым годом, когда на направление цифровой трансформации было выделено всего несколько десятков миллионов гривень.

"Направление киберзащиты и "кибера" в целом становится для нас приоритетным направлением. За этот год мы смогли построить базовые инфраструктурные вещи - запустили портал One Stop Shop для госуслуг, запустили мобильное приложение. Миллионы пользователей - это индикатор того, что мы движемся в правильном направлении, в 2021-2023 гг. киберзащита будет нашим приоритетом", - подчеркнул Федоров.

По его словам, Украине необходимо сформировать стратегию развития цифровой экономики, чтобы совершить качественный "прыжок" в экономическом развитии.

Федоров также отметил необходимость инвестировать в сферу образования и науки в части работы с ИТ и цифровыми решениями, поскольку сложно развивать какую-либо отрасль без достаточного количества профильных специалистов.

Теги: #минцифры #бюджет #федоров
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