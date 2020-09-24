В Украине цены на э/э выше зарубежных и продолжают расти, что влияет на конкурентоспособность продукции – финдиректор "Интерпайпа"

Стоимость электроэнергии в Украине стабильно высокая и продолжает расти, что снижает конкурентоспособность производимой в стране продукции и отрицательно влияет, в том числе, на покупку данного энергоносителя, констатирует директор по экономике и финансам трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Денис Морозов в интервью изданию OilPoint.

"В Украине на сегодня самая высокая цена на электроэнергию. Это факт, который подтвержден многими исследованиями. Наши партнеры французы говорят, что у них цена на электроэнергию в два раза ниже. В такие времена, как сейчас, многие страны стараются, чтобы цена была ниже, чтобы на экспорт было проще поставить и можно было конкурировать там. У нас же наоборот - цена на электричество стабильно высокая и каждый месяц придумывают что-то новое, чтобы цена росла и дальше", - сказал финдиректор.

По его словам, за последние четыре-пять месяцев системно вводятся новые правила на рынке электроэнергии, которые приводят к росту цены.

"Потребление снижается, и они пытаются сделать все, чтобы оно снижалось и дальше. Это в корне неправильно. Во всем мире ночью электроэнергия должна быть дешевле. Нужно стимулировать покупать ночью, поскольку загрузка системы минимальная. Зачем поднимать ночной тариф? Я не понимаю. Ну, будем мы днем работать, будет еще больше система разбалансирована. Что дальше?", - недоумевает топ-менеджер.

В компании подсчитали: реальная цена на электроэнергию должна составлять 1,1 – 1,15 грн/кВт вместо нынешних 1,4 грн/кВт.

При этом Морозов констатировал, что электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь" подпадает под категорию "зеленой металлургии", однако компания пока не получила от правительства соответствующий документ. В "Интерпайпе" надеются, что это позволит получать э/э по сниженному примерно на 5% тарифу.

Касаясь еще одной проблемы для производства – закупок металлолома для работы электросталеплавильного комплекса, финдиректор указал на необходимость закупать лом у госкомпаний без посредников.

"Нам нужны механизмы, чтобы промышленность напрямую покупала металлолом госкомпаний без посредников. Сейчас посредники покупают лом, ждут, когда на рынке будет дефицит, поднимают цену и зарабатывают свою маржу, которая никакой выгоды не приносит ни госкомпаниям, ни промышленности. А на рынке металлолома всегда дефицит, его постоянно не хватает. Так вот, эти посредники еще и искусственно создают дефицит. Это неправильный подход", - констатировал интервьюируемый.

При этом он добавил, что в компании ждут вступления в силу закона о детенизации рынка металлолома: "Он нам позволит "спуститься" на уровень низовой заготовки лома. Сейчас же в этом сегменте отсутствуют прописанные правила, там процветают серые схемы, черный нал. Нам, как прозрачной компании, невозможно там конкурировать. Мы проигрываем по всем параметрам".

Отвечая на вопрос о ситуации с реализацией продукции компании, Морозов указал на снижение продаж труб в Украине и США и переориентации поставок на Ближний Восток.

"В прошлом году Украина занимала около 40% в нашем портфеле. Мы очень активно продавали в США: там много добывали нефти и газа и, соответственно, много потребляли труб. Ну и, конечно, Ближний Восток и СНГ. Но Украина однозначно лидировала. В этом году, к сожалению, темпы бурения в Украине сильно упали, есть высокие запасы трубной продукции. Сейчас доля Украины минимальна - около 15-17%. Та же картина и по США. В связи с нефтяным кризисом в США самые низкие объемы бурения за последние лет десять. Мало того, очень много компаний обанкротилось. Это привело к сжатию спроса на импортные трубы", - сказал собеседник издания.

При этом он отметил, что "Интерпайп" нарастил продажи на Ближний Восток в 1 полугодии: "У нас есть определенный прорыв на этом рынке. Кроме того, продажи труб в страны СНГ – Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан - также стабильны".

"Сейчас у нас стратегия - максимально нарастить поставки на Ближний Восток. Но быстро этого не сделаешь, нужно выполнить сертификационные работы, чтобы получить доступ к поставкам на этот рынок. Мы прошли квалификацию и начали первые поставки для компании ADCO из Абу Даби - это крупнейшая компания в Эмиратах, ее размер сопоставим с Saudi Aramco, добывающей компанией Саудовской Аравии. В Турции есть большие нефтегазовые проекты, о которых мало кто знает. Недавно сообщалось об открытии крупного месторождения газа. Мы будем принимать участие в этом. И в Турцию мы планируем наращивать поставки в премиальном сегменте. Нам это интересно", - пояснил топ-менеджер.

На европейский рынок поставки возросли на 5%.

Продажи ж/д продукции в настоящее время снижаются из-за падения спроса. "Основная проблема в Украине - вагоностроение, которое у нас остановилось. Со своей стороны, мы все поставляем в срок "Укрзализныце". Сейчас ждем, когда будет новый тендер", - отметил финдиректор, при этом добавив, что поставляете в страны Таможенного союза сократились как из-за введения пошлин на ж/д колеса, так и вследствие падения спроса - из-за коронавируса значительно снизились перевозки и, соответственно, сократился объем ремонта вагонов.

"С пошлиной нам сложнее конкурировать на этом рынке. В Таможенном союзе нашими приоритетными партнерами являются белорусы и казахи. Мы стараемся с ними работать в первую очередь. По Европе все стабильно. Неважно, какой кризис, спрос более или менее остается на одном и том же уровне. У нас большая доля на рынке в грузовом сегменте. Сейчас задача - закончить инвестпроект по колесам для пассажирского транспорта. Это для нас новый продукт, и мы будем делать туда поставки. Хотим также реализовать проект по увеличению объема сборки колесных пар для Америки и Европы. Мы считаем, что это перспективно. Там не покупают колеса отдельно, а сразу собранную колесную пару", - сказал топ-менеджер.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.