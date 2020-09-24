Законопроект о снижении ставки НДС на некоторые виды с/х продукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров - мнение

Принятый за основу законопроект №3656 о снижении ставки НДС с 20% до 14% на некоторые виды сельхозпродукции лоббирует интересы крупных агротрейдеров необработанной с/х продукции и никак не защищает интересы мелких аграриев, полагает юрист фирмы "Ильяшев и Партнеры" Нина Бец.

"Данный законопроект направлен исключительно на лоббирование интересов крупных агротрейдеров необработанной сельхозпродукции, поставки которой для них будут облагаться налогом по сниженным ставкам. Законопроект никак не защищает интересы мелких аграриев, которые чаще всего являются ФЛП четвертой группы и, соответственно, не являются плательщиками НДС", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Бец также подчеркнула, что законопроект не позволяет снизить стоимость конечного продукта для потребителя. "Ведь пониженная ставка вводится только на этапе поставки непереработанного продукта, а на последующих этапах движения товара будет применяться стандартная ставка", - пояснила она.

При этом юрист указала на несоответствие законопроекта европейским и международным стандартам.

"Согласно законодательству ЕС, в случае введения сниженной ставки НДС на этапе производства товара ее действие продолжается до этапа поставки конечного продукта конечному потребителю. Только так обеспечивается ценовая доступность некоторых товаров или услуг для потребителей", - пояснила Бец.

В то же время НДС является одним из основных источников пополнения госбюджета, поэтому законопроект негативно скажется на его доходах, полагают в "Ильяшев и Партнеры".

Как пояснила Бец, предложенные нормы также усложняют администрирование НДС.

"Действительно, для более эффективного сбора налога следовало бы улучшить его администрирование и забрать у налоговых органов некоторые возможности блокирования бизнеса, которые у них на сегодня есть благодаря системе администрирования НДС", - полагает юрист.

"Вместо создания таких вымышленных послаблений для ведения бизнеса в Украине более действенным было бы забрать у налоговых органов функцию безосновательно блокировать работу добросовестных плательщиков налогов", - подчеркнула она.

С февраля 2022 года вступили в силу новые критерии определения рисковости налогоплательщика, которые позволяют блокировать НДС накладные, напомнили в юрфирме.

"Данным критериям, а именно п. 8, опять же, установлено, что налогоплательщик может быть признан рисковым в случае, если у контролирующего органа имеется любая информация, определяющая рискованность осуществления хозяйственной операции, указанной в представленной для регистрации налоговой накладной/расчета корректировки. Этот пункт позволяет налоговым органам достаточно широкую трактовку, в связи с чем добросовестные налогоплательщики сталкиваются с безосновательным внесением их в перечень рисковых предприятий, полностью блокирует их работу", - пояснила Бец.

Исключение из такого перечня занимает много времени и требует много усилий, а иногда и вынуждает прибегать к альтернативным способам решения проблемы, добавила она.