Экономика

13:40 24.09.2020

ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

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ВАР оценивает потери аграриев от засухи в Украине в 6,5 млрд грн

Общественный союз "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) оценивает потери украинских сельхозпроизводителей от аномальной засухи в нынешнем году в 6,5 млрд грн.

Согласно сообщению ВАР на странице в Facebook, союз объявил о сборе средств на приобретение посевного материала для своих участников с Одесской области.

По данным ВАР, в помощи нуждаются 14 предприятий.

"На сегодняшний день среди своих участников ВАР собрала более 1,5 млн грн. Часть посевного материла уже закупили и отправили пострадавшим агропредприятиям. Участники ВАР также делятся с коллегами собственным посевным материалом свежего урожая. Уже отправлено более 200 тонн", - говорится в сообщении союза.

ОС "Всеукраинская аграрная рада", является добровольным, неправительственным объединением, основанным в июне 2014 года. Общая площадь земельного фонда членов союза – 3,5 млн га. Главой союза является Андрей Дыкун.

Теги: #вар #аграрии #убытки
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