Администрация КЖРК вынуждена остановить предприятие из-за блокировки мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам

Администрация ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.) заявляет о вынужденной остановке предприятия из-за блокировки производственных мощностей протестующими и призывает горняков к переговорам на поверхности.

Как сообщается в официальном заявлении правления компании в четверг, с самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская" и "Терновская", руководство КЖРК принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то что требования шахтеров, по словам администрации, были заведомо невыполнимыми.

При этом отмечается, что с целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива администрация КЖРК проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения зарплаты, подготовила и подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками комбината, направленный на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены. К переговорам были привлечены народные депутаты, представители правительства, органов Гоструда, Днепропетровской облгосадминистрации и заместитель председателя Национальной службы посредничества и примирения.

Во исполнение указанного меморандума, опираясь на реальные финансовые возможности и уровень выполнения плана производства, администрация КЖРК приказом №3850 от 10 сентября 2020 года "О повышении тарифных ставок и должностных окладов с 1 сентября 2020 года" повысила с 1 сентября тарифные ставки и оклады на 10-25% в зависимости от профессий. Приказом №3864 от 11 сентября также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно было предложено повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10%.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников КЖРК все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, остающимися в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правления комбината обращалось во все компетентные государственные регулирующие органы и профсоюзы с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату", - констатируется в заявлении.

Как указывается в заявлении, учитывая тот факт, что в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не осуществлены действия по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия остаются незаконно блокированными, правление предприятия официально информирует о своих дальнейших действиях.

"Обращается с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекающих к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ. Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", - говорится в официальном заявлении.

Правление также сообщает о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства.

Соответствующие приказы КЖРК будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке.

"Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья. Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация КЖРК вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. Администрация КЖРК не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", - резюмируется в заявлении.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Требования работников общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1, 2, прекращение нарушений при аттестации. Ранее, 1 сентября, администрация КЖРК с повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%. В то же время протестующие горняки требуют повышения зарплаты на 30%.

По данным предприятия, в частности, в августе средняя зарплата проходчиков составила по шахтам "Терновская", "Гвардейская", "Жовтнева", "Батькивщина" – 26059 грн, 29004 грн, 20527 грн и 27489 грн соответственно, у горняков очистных забоев – 21907 грн, 21394 грн, 20504 грн и 21047 грн, у машинистов буровых установок – 21343 грн, 20845 грн, 18600 грн и 15104 грн.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".