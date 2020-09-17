"Зеленые" аукционы нецелесообразны до разрешения кризиса неплатежей в отрасли ВИЭ – глава DTEK Renewables

Проведение "зеленых" аукционов нецелесообразно до разрешения кризиса неплатежей в отрасли возобновляемой энергетики, считает генеральний директор DTEK Renewables Марис Куницкис.

"Мы поддерживаем "зеленые" аукционы и то, что нужно разработать законодательство, которое бы четко и правильно давало возможность участвовать в хороших проектах здесь в Украине. Но мы должны рассчитывать, откуда возьмутся деньги для того, чтобы эту инициативу оплатить. И пока мы не решим первый вопрос об оплате существующей "зеленой" энергетики, рано говорить о проведении аукционов", – высказал позицию Куницкис в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

Комментируя высказывания спикеров Министерства энергетики и ГП "Гарантированный покупатель" о том, что выплаты за "зеленую" электроэнергию в последнее время увеличились, глава DTEK Renewables отметил, что это далеко не устраивает отрасль, высказав пессимистичный прогноз относительно улучшения ситуации к концу года.

"С 50% мы не можем поддерживать эту отрасль и поддерживать наше будущее развитие. Скорее всего, до конца года в отрасли денег нет, чтобы заплатить ВИЭ 100% текущих платежей и привлечь кредиты для оплаты 40% долга. И здесь нельзя говорить о какой-то стабильности и урегулировании процесса", – подчеркнул он.

При этом Куницкис отметил, что надежды на подписанный летом меморандум, в результате чего инвесторы добровольно согласились на снижение "зеленых" тарифов, не оправдались.

Вместе с тем он обратил внимание на амбициозные цели Европы в возобновляемой энергетике, высказав убеждение, что "Украина от этого никуда не уйдет".

"Это нормально, мы поддерживаем этот курс. Но на данный момент из-за существующей ситуации мы пока приостановили наши инвестиции в проекты Украины", – подчеркнул Куницкис.

Он выразил надежду на принятие на уровне правительства необходимых для стабилизации ситуации решений.

"Мы тоже ждем завтрашнего Антикризисного штаба, чтобы наконец правительство сделало конкретные шаги и принимало конкретные решения.

"Я полностью поддерживаю Минэнерго в том, что они действительно работают. Но одни они здесь, скорее всего, бессильны. Это вопрос уже правительства и вопрос Минфина по привлечению кредитов или по выпуску гособлигаций, чтобы эти кредиты можно было привлечь и погасить долги", – разъяснил позицию DTEK Renewables.

Как сообщалось, ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Ольга Еремина заявила на 11-м Энергодне в четверг, что отказ Верховной Рады поддержать правительственный законопроект о предоставлении госгарантий под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ ставит под угрозу погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергетики.

Ранее в тот же день Рада отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, правительством проводятся переговоры с МФО, в частности с ЕБРР, относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, что позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности.

В то же время Министерство энергетики на заседании Антикризисного энергетического штаба 18 сентября намерено предложить несколько вариантов обеспечения текущих расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и погашения накопленной задолженности перед ними.