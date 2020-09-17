ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

Отказ Верховной Рады поддержать правительственный законопроект о предоставлении госгарантий под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ ставит под угрозу погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, считает ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Ольга Еремина.

"В настоящее время мы не видим, как правительство сможет решить эту проблему, как будет оплачена накопленная на 1 августа задолженность. Надеюсь, Антикризисный штаб завтра что-то предложит. Но с другой стороны, парламент не дает госгарантий для кредитования со стороны МФО (международных финансовых организаций – ИФ), не проголосовал за этот закон. Это уменьшает и шанс на выпуск ОВГЗ, и еще меньше шанс, что будут осуществлены платежи по ВИЭ согласно юридическим обязательствам", – сказала Еремина в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

При этом она отметила, что необходимо понять, почему парламентом было принято такое решение. "Возможно, было мало депутатов или есть какие-то более глубокие фундаментальные причины", - прокомментировала банкир.

"Я не очень довольна развитием событий", – отметила Еремина.

Она констатировала невыполнение меморандума, заключенного между правительством и представителями возобновляемой энергетики в части расчетов с ними, допуская, что ситуация не улучшится и в сентябре.

Причинами задержек выплат она назвала, в частности, недостаточность тарифа ОСП "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

"Также "ГарПок" (ГП "Гарантированный покупатель" - ИФ) не очень активен на рынке и продает электроэнергию на балансирующем рынке по низким ценам", – обратила внимание Еремина, добавив, что при этом не выполняются фундаментальные основы, на которых подписан меморандум с инвесторами, в частности по платежной дисциплине.

Вместе с тем она отметила, что ЕБРР не останавливает техническую поддержку правительства, высказав намерение помогать в том числе в подготовке "зеленых" аукционов.

"Надеюсь, что после заседания Антикризисного штаба мы увидим более хорошие позиции", – резюмировала она.

Как сообщалось, Рада 17 сентября отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

За него проголосовали 189 депутатов (фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутатская группа "Довира", а также два внефракционных депутата, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков). Парламент также отказался отправлять его на повторное первое чтение (за – 204 депутата) и на доработку авторам (за – 210 депутатов).

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, правительством проводятся переговоры с МФО, в частности с ЕБРР, относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, в том числе тех, на которые возложены специальные обязательства. Он отметил, что это позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности.

В то же время Министерство энергетики на заседании Антикризисного энергетического штаба 18 сентября намерено предложить несколько вариантов обеспечения текущих расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и погашения накопленной задолженности перед ними.

По состоянию на 1 августа общий долг за "зеленую" электроэнергию составляет 22,4 млрд грн, из которых, согласно меморандуму и закону на его базе №810-ІХ, до конца года должно быть погашено 40%, или 9 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" на 15 сентября должна "ГарПоку" 21,8 млрд грн.

Уровень расчетов "ГарПока" перед "зелеными" по состоянию на 15 сентября составляет 32,3%.