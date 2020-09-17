Экономика

18:23 17.09.2020

ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

3 мин читать
ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

Отказ Верховной Рады поддержать правительственный законопроект о предоставлении госгарантий под кредиты для погашения долгов перед объектами ВИЭ ставит под угрозу погашение задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, считает ассоциированный директор, старший банкир департамента энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Ольга Еремина.

"В настоящее время мы не видим, как правительство сможет решить эту проблему, как будет оплачена накопленная на 1 августа задолженность. Надеюсь, Антикризисный штаб завтра что-то предложит. Но с другой стороны, парламент не дает госгарантий для кредитования со стороны МФО (международных финансовых организаций – ИФ), не проголосовал за этот закон. Это уменьшает и шанс на выпуск ОВГЗ, и еще меньше шанс, что будут осуществлены платежи по ВИЭ согласно юридическим обязательствам", – сказала Еремина в ходе 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством в четверг.

При этом она отметила, что необходимо понять, почему парламентом было принято такое решение. "Возможно, было мало депутатов или есть какие-то более глубокие фундаментальные причины", - прокомментировала банкир.

"Я не очень довольна развитием событий", – отметила Еремина.

Она констатировала невыполнение меморандума, заключенного между правительством и представителями возобновляемой энергетики в части расчетов с ними, допуская, что ситуация не улучшится и в сентябре.

Причинами задержек выплат она назвала, в частности, недостаточность тарифа ОСП "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

"Также "ГарПок" (ГП "Гарантированный покупатель" - ИФ) не очень активен на рынке и продает электроэнергию на балансирующем рынке по низким ценам", – обратила внимание Еремина, добавив, что при этом не выполняются фундаментальные основы, на которых подписан меморандум с инвесторами, в частности по платежной дисциплине.

Вместе с тем она отметила, что ЕБРР не останавливает техническую поддержку правительства, высказав намерение помогать в том числе в подготовке "зеленых" аукционов.

"Надеюсь, что после заседания Антикризисного штаба мы увидим более хорошие позиции", – резюмировала она.

Как сообщалось, Рада 17 сентября отклонила правительственный законопроект №3960 о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год относительно предоставления по решению правительства государственных гарантий для международного кредитования проектов в сфере электроэнергетики.

За него проголосовали 189 депутатов (фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность" и депутатская группа "Довира", а также два внефракционных депутата, в частности спикер парламента Дмитрий Разумков). Парламент также отказался отправлять его на повторное первое чтение (за – 204 депутата) и на доработку авторам (за – 210 депутатов).

По словам представляющего законопроект замминистра финансов Василия Шкуракова, правительством проводятся переговоры с МФО, в частности с ЕБРР, относительно возможности привлечения кредитов для пополнения оборотных средств ключевых энергопредприятий, в том числе тех, на которые возложены специальные обязательства. Он отметил, что это позволит "Укрэнерго", а также, в частности, "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" привлечь средства для повышения ликвидности.

В то же время Министерство энергетики на заседании Антикризисного энергетического штаба 18 сентября намерено предложить несколько вариантов обеспечения текущих расчетов с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и погашения накопленной задолженности перед ними.

По состоянию на 1 августа общий долг за "зеленую" электроэнергию составляет 22,4 млрд грн, из которых, согласно меморандуму и закону на его базе №810-ІХ, до конца года должно быть погашено 40%, или 9 млрд грн.

НЭК "Укрэнерго" на 15 сентября должна "ГарПоку" 21,8 млрд грн.

Уровень расчетов "ГарПока" перед "зелеными" по состоянию на 15 сентября составляет 32,3%.

Теги: #кредиты #ебрр #виэ #рада #госгарантии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:44 17.09.2020
Нардеп Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, считает спикер Рады

Нардеп Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, считает спикер Рады

19:07 17.09.2020
Гендиректор "Укрпошты" в октябре планирует привлечь EUR100 млн кредита на строительство новых сортировочных центров

Гендиректор "Укрпошты" в октябре планирует привлечь EUR100 млн кредита на строительство новых сортировочных центров

18:58 17.09.2020
"Зеленые" аукционы нецелесообразны до разрешения кризиса неплатежей в отрасли ВИЭ – глава DTEK Renewables

"Зеленые" аукционы нецелесообразны до разрешения кризиса неплатежей в отрасли ВИЭ – глава DTEK Renewables

16:30 17.09.2020
Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

15:50 17.09.2020
Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

Рада запретила близким депутатов всех уровней становиться их помощниками-консультантами

15:25 17.09.2020
Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

Рада отправила на повторное 1-е чтение изменения, регулирующие деятельность местных органов власти в связи с укрупнением районов

14:15 17.09.2020
Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

14:00 17.09.2020
Рада приняла закон "О разведке"

Рада приняла закон "О разведке"

13:45 17.09.2020
Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

Рада приняла поправки в госбюджет-2020, позволяющие увеличивать местные заимствования на ремонт дорог

13:22 17.09.2020
Рада внесла изменения в законодательство для содействия развитию физкультуры и спорта

Рада внесла изменения в законодательство для содействия развитию физкультуры и спорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

ФГИ отвергает обвинения Group DF в растрате средств для инвестиций ЗТМК

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" 7,95-8,05% – источник

Ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" - около 8,5% – источник

Глава АМКУ считает преждевременным возбуждать дело о нарушении китайских акционеров "Мотор Сич"

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

Бизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законы

Решения НБУ по учетной ставке будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом

Мининфраструктуры готовит внедрение ГВК в морпортах

ФГИ отвергает обвинения Group DF в растрате средств для инвестиций ЗТМК

Финальный ориентир доходности 7-летних евробондов "Метинвеста" 7,95-8,05% – источник

Мининфраструктуры ждет от Жмака выведения "Укрзализныци" на прибыльность до конца года

Мининфраструктуры ищет возможность предоставить господдержку украинским авиакомпаниям

Жмак планирует сократить дефицит тяги за счет высвобождения 18 локомотивов путем оптимизации работы ж/д

Новый глава "Укрзализныци" уже 3 недели работает без контракта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА