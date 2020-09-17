ФГИ отвергает обвинения Group DF в растрате средств для инвестиций ЗТМК

Участники ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), 51%-й долей которого владеет государство через Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины, на своем собрании 10 августа приняли решение направить внесенные инвестором средства в размере 177,7 млн грн строго на реконструкцию предприятия.

"На общем собрании участников общества было принято решение разрешить целевое использование 177 млн 747 тыс. 776,57 грн. Отдельно отмечаем, что все средства ООО "ЗТМК" заблокированы из-за долгов за электроэнергию, образованные предыдущим менеджментом предприятия", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ в четверг в ответ на соответствующий информационный запрос агентства.

Как сообщал Group DF, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту покушения новоназначенного руководства ЗТМК на растрату денежных средств, внесенных инвестором - Tolexis Trading Limited - на реконструкцию предприятия. ВАКС своим решением № 991/7049/20 от 3 сентября 2020 года обязал НАБУ внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении по иску инвестора ЗТМК.

При этом уточнялось, что речь идет о денежных средствах в сумме 159 млн грн, внесенных в 2013 году компанией Tolexis Trading Limited на модернизацию завода в соответствии с договором о создании ООО "ЗТМК".

"Эти деньги вынужденно хранились на депозитных счетах ООО "ЗТМК" (…) Действующее руководство ООО "ЗТМК" совместно с представителями ФГИ 10 августа 2020 года на общем собрании участников ООО "ЗТМК" приняли решение использовать 159 млн грн на другие, не связанные с реконструкцией ООО "ЗТМК" цели", - констатировалось тогда в пресс-релизе.

В связи с этим, Tolexis Trading Limited потребовало открыть уголовное производство против нынешнего менеджмента ЗТМК, признать Tolexis Trading Limited потерпевшей стороной и арестовать счета ЗТМК, дабы избежать незаконной растраты средств. До решения суда НАБУ отказывалось начать расследование по данному факту из-за состава преступления, отмечали в Group DF.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.