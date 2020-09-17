Экономика

15:12 17.09.2020

Новый глава "Укрзализныци" уже 3 недели работает без контракта

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Председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации в четверг сообщил, что уже три недели работает без подписанного контракта.

"Сейчас я пока-что работаю один. Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового контракта... Три недели я на волонтерских началах", - заявил он.

Жмак отметил, что с командой у него тоже есть определенные трудности, поскольку назначения членов правления - очень многоступенчатый и сложный процесс.

Как сообщалось, 26 августа 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця".

Теги: #укрзализныця #жмак
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