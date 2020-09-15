Экономика

19:02 15.09.2020

Рада приняла за основу законопроект о снижении ставки НДС до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий

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Рада приняла за основу законопроект о снижении ставки НДС до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий

Верховная Рада в первом чтении приняла президентский законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 7% для представителей культуры, туризма и креативных индустрий.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник принятие за основу законопроекта №3851 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий" поддержали 273 народных депутата.

"Поскольку в нашей сфере преимущественно работают в офлайне и в онлайн перейти чрезвычайно сложно, поэтому мы считаем, что (…) театральные, оперные, балетные, музыкальные, концертные, другие представления, (…) поставки (…) фильмов и так далее могут облагаться ставкой НДС в размере 7%", – отметил министр культуры Александр Ткаченко в ходе представления законопроекта.

Он добавил, что законопроектом предлагается установить ставку НДС на уровне 7% для операций по поставке услуг временного размещения, предоставляемых отелями, ввиду чрезвычайно больших трат, которые понесла эта сфера из-за карантина.

"Этот законопроект проходил большое обсуждение в соответствующих министерствах, очень прошу протянуть руку сфере культуры и креативных индустрий в это время", – резюмировал Ткаченко.

Теги: #налоги #рада #культура
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