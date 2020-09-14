Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд грн на финансирование дорожной инфраструктуры - глава Минфина Украины

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает увеличение расходов на дорожную инфраструктуру на 20,7 млрд грн по сравнению с госбюджетом 2020 года сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Дорожная инфраструктура: по сравнению с этим годом предусматривается рост в 20,7 млрд грн. Кроме прямых расходов из госбюджета мы предусматриваем направление значительного объема госгарантий именно на эту сферу", - подчеркнул он, представляя проект госбюджета на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Марченко также заявил, что общие расходы на сферу дорожного хозяйства в бюджете на 2021 год должны достичь 150 млрд грн.