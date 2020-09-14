Экономика

10:17 14.09.2020

Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

1 мин читать
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - написал Мокан на странице в Facebook.

При этом он отметил, что принятие правительством проекта госбюджета состоялось в соответствии с графиком бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, сообщил Мокан, Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

Кабмин также одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.

Теги: #госбюджет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 12.09.2020
В ближайшее время говорить о глобальных ротациях в Кабмине не стоит - Разумков

В ближайшее время говорить о глобальных ротациях в Кабмине не стоит - Разумков

21:07 09.09.2020
Арахамия прогнозирует одну кадровую ротацию в Кабмине

Арахамия прогнозирует одну кадровую ротацию в Кабмине

18:45 09.09.2020
Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

17:10 09.09.2020
Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

16:07 09.09.2020
Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

Кабмин намерен создать многоязычный портал "Посети Украину"

15:25 09.09.2020
Кабмин Украины намерен в 2020 году запустить программный комплекс по выявлению и противодействию информационным угрозам

Кабмин Украины намерен в 2020 году запустить программный комплекс по выявлению и противодействию информационным угрозам

15:12 09.09.2020
Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

Кабмин предложит Раде поддержать использование электромобилей в Украине

14:41 09.09.2020
Правительство намерено создать многоязычный портал "Посети Украину"

Правительство намерено создать многоязычный портал "Посети Украину"

14:40 09.09.2020
Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

Кабмин планирует до конца года внести в Раду законопроект о реновации устаревшего жилого фонда и новую редакцию Жилищного кодекса

14:38 09.09.2020
Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

Кабмин согласовал создание территориальных органов ГССГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Турция скоро может объявить об открытии месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях - министр

НБУ на тендере по рефинансированию до 5 лет предоставил семи банкам 1,91 млрд грн

Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

Госконцерн "Ядерное топливо" готовится к ликвидации – глава Минэнерго Украины

Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

ПОСЛЕДНЕЕ

S&P прогнозирует спад экономики Украины в 2020Г на 6% с восстановлением на 4% в 2021г.

Турция скоро может объявить об открытии месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях - министр

"Укрцемент" связывает перспективы отрасли со строительством цементобетонных дорог

НБУ на тендере по рефинансированию до 5 лет предоставил семи банкам 1,91 млрд грн

"Тедис-Украина" выплатила остаток штрафа АМКУ по делу 2016г во избежание пени

Глава Минэнерго Украины подтвердила отказ американской Louisiana Natural Gas Exports от LNG-проекта

Госконцерн "Ядерное топливо" готовится к ликвидации – глава Минэнерго Украины

Великобритания согласовала первое после Brexit крупное торговое соглашение - с Японией

Падение ВВП Украины по итогам 7 мес.-2020 замедлилось до 6,2% - оценка Минэкономики

Глава Rio Tinto уйдет в отставку из-за скандала вокруг древних пещер в Австралии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА