Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 – представитель правительства в Раде

Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - написал Мокан на странице в Facebook.

При этом он отметил, что принятие правительством проекта госбюджета состоялось в соответствии с графиком бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, сообщил Мокан, Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантина.

Кабмин также одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.