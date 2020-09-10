Экономика

14:12 10.09.2020

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

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НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) будет использовать учетную ставку как основной инструмент монетарной политики, в частности опускать ее ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"В случае более низкого, чем целевое, значения прогноза инфляции НБУ будет смягчать монетарную политику, удерживая ключевую ставку ниже нейтрального равновесного уровня, что будет способствовать оживлению деловой активности и соответственно возвращению ее к инфляционной цели", – сказал он на пресс-конференции в четверг.

Теги: #нбу #данилишин
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