Кабмин одобрил реализацию пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий"

Кабинет министров одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в повестку дня", - сказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в ходе заседании правительства в среду.

Распоряжение одобрено с трехдневной доработкой.

Документ разработали Минэкономики совместно с Минфином с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний, состоявшихся в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ, сообщила замминистра экономики.

По словам Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.