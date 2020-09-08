"Метинвест" завершил I полугодие с убытком $240 млн против прибыли $408 млн годом ранее

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получила чистую прибыль $408 млн с положительной маржой 7%.

Согласно обнародованным в понедельник компанией предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие-2020, ее выручка за отчетный период сократилась на 15% – до $4,968 млрд, EBITDA снизилась на 20% – до $715 млн, маржа упала на 1 процентный пункт - до 14%.

Общая задолженность компании к концу I полугодия-2020 составляла $3,010 млрд, тогда как к концу 2019 года - $3,032 млрд. При этом объем денежных средств к концу I полугодия-2020 составил $465 млн, на конец 2019 года - $274 млн. Чистый долг на конец июня-2020 достиг $2,545 млрд, на конец-2019г - $2,758 млрд.

Комментируя результат, генеральный директор " Метинвеста" Юрий Рыженков констатировал, что в 2020 году группа успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и обеспечению безопасности своих сотрудников.

"За это время мы предприняли решительные шаги по борьбе с распространением пандемии COVID-19, обеспечивая защиту наших сотрудников и регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 тыс. экспресс-тестов на COVID-19 в 44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации", - подчеркнул топ-менеджер.

Вместе с тем он указал, что в первой половине 2020 года на финпоказатели "Метинвеста" повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии COVID-19. Однако вертикальная интеграция группы, глобальная сеть продаж и богатый опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность.

"Нам удалось быстро скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между рынками. Благодаря этому "Метинвест" смог извлечь выгоду из быстрого и активного восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту страну, реализовав почти полмиллиона тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции за отчетный период. В сочетании с более низкими затратами Металлургический сегмент значительно улучшил свои показатели, увеличив EBITDA на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель EBITDA составил $715 млн", - указал руководитель компании.

"Глядя вперед, несмотря на сохраняющуюся неопределенность макроэкономической среды и повторяющиеся глобальные проблемы, вызванные пандемией, мы верим, что "Метинвест" способен преодолеть эти трудности и обеспечить стабильные результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы также поблагодарить наших стейкхолдеров за то, что были с нами в это время глубоких перемен", - резюмировал топ-менеджер.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды) в 2019 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом – до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) - до 3% с 10%. Ее выручка сократилась на 10% – до $10,757 млрд, EBITDA - на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. - до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом - до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% - до $274 млн с $280 млн. Чистый долг возрос на 12% - до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% - до $1,055 млрд с $898 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".