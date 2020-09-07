Экономика

15:17 07.09.2020

Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

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Суд арестовал президента банка "Аркада" на 60 дней с альтернативой внесения 21 млн грн залога

Суд арестовал президента АО АКБ "Аркада" (Киев) на 60 дней с альтернативой внесения залога в сумме 21 млн грн.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, президент "Аркады" подозревается в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"По состоянию на 15:00 понедельника информация о внесении залога в прокуратуру не поступала", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-служба прокуратуры Киева в понедельник.

Ранее сообщалось, что в начале сентября правоохранители уведомили президента банка "Аркада" о подозрении.

"Проведенным досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ "Аркада", вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых является АО АКБ "Аркада", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В горпрокуратуре пояснили, что путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с "Аркадой" и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн грн.

Как сообщалось, на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

Теги: #банк #арест #суд #аркада
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