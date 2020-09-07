Экономика

11:11 07.09.2020

Девятый контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев, в течение сентября ожидаются еще три поезда – "Укрзализныця"

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Девятый контейнерный поезд из Китая прибыл в Киев, в течение сентября ожидаются еще три поезда – "Укрзализныця"

Девятый контейнерный поезд из китайского города Нанчанг прибыл на станцию "Киев-Лески", сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в субботу.

По данным компании, еще три поезда из Китая ожидаются на протяжении сентября.

УЗ отмечает, что в составе прибывшего поезда 41 контейнер с минеральными удобрениями, товарами легкой промышленности, светильниками, лампочками, химическими компонентами для фильтрации воды и сборными грузами. Кроме того, поезд доставил в Украину медицинские грузы, в частности, маски и другие средства защиты.

Расстояние перевозки, что составляет более 9 тыс. км территориями четырех стран, поезда из Китая преодолевают в среднем за 15 суток.

Как сообщалось, прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года.

Теги: #укрзализныця #украина #китай #контейнер
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