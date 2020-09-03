"Нова Пошта" поддержала информкампанию НБУ по противодействию платежному мошенничеству

Логистическая компания "Нова Пошта" стала партнером информационной кампании противодействия платежному мошенничеству, запущенной Национальным банком Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении компании, в последнее время в Украине наблюдается рост мошенничества.

"Мы всегда просим не передавать третьим лицам пароль от мобильного приложения и секретных кодов, пользоваться услугами наложенного платежа и надежной покупки при покупке в интернет. Но, к сожалению, в последнее время злоумышленники только активизировались. Именно поэтому мы решили заявить об этом громко и провести информационную кампанию, с помощью которой привлечь внимание к этой проблеме, чтобы уберечь наших клиентов", - комментирует инициативу СЕО "Новой Пошты" Александр Бульба.

"Нова Пошта" запустила в своих соцсетях и на Ютуб-канале фановый видеоролик с советами по привлечению внимания общественности к правилам безопасности. В ролике снялась известная актриса, Нина Набока, сыграв роль современной и прогрессивной бабушки, которая делится советами о безопасности со своей подругой.

Информационная кампания "Новой Пошты" также будет включать публикации в СМИ и социальных сетях, учебные видеоролики, комиксы, плакаты в отделениях и другие активности.

В компании призывают клиентов быть бдительными и соблюдать правила личной информационной безопасности.

Цель информационной кампании "#ШахрайГудбай" – научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.