Гостуризма просит Кабмин пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября

Государственное агентство развития туризма Украины просит Кабинет министров пересмотреть рамки запрета на въезд для иностранцев до конца сентября.

"Такой запрет крайне негативно повлияет не только на туристическую, но и на авиационную и другие отрасли", - написала глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По ее словам, полный запрет для иностранцев на въезд в Украину может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая уже пострадала от последствий пандемии COVID-19 и только сейчас начала восстанавливаться.

Она отметила, что такой шаг также нивелирует положительные изменения и системную работу государственных структур по либерализации и снятия ограничений для посещения Украины.

"В Государственное агентство развития туризма поступают многочисленные обращения от представителей туристического сообщества, ведь указанный сценарий является крайне неприемлемым для всего туристического рынка", - добавила она.

Олеськив подчеркнула, что Агенство считает целесообразным отменить такие меры, или по крайней мере максимально их смягчить, поскольку, по данным ведомства, не было ни одного случая заболевания иностранных туристов в Украине в течение последних месяцев.