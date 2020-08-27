Экономика

16:40 27.08.2020

На конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ поступило 17 заявок

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На конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ поступило 17 заявок

На конкурс по отбору кандидатов на должность членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поступило 17 заявок.

"В период с 9 июля по 25 августа на конкурс поступило 17 пакетов документов, все оформлены надлежащим образом, на одном не указана фамилия претендента, но можем рассматривать", сообщил глава департамента ТЭК и ЖКХ Секретариата КМУ Сергей Косенко на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов в четверг.

Комиссия приступила к раскрытию пакетов и принятию решений о допущении к конкурсу претендентов.

Как сообщалось, прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ продолжался с 9 июля по 25 августа 2020 года включительно.

Председателя Алексея Рябчина – экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды, нардепа предыдущего созыва парламента. Секретарем конкурсной комиссии стала эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID Светлана Голикова.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Согласно закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 гг., а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 гг. Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которую утверждает президент Украины.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Кабинет министров в конце июня 2020 года распорядился создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должности членов НКРЭКУ, в которую вошли советник и.о. министра энергетики Сергей Чех, бывший член НКРЭ Юрий Андрийчук, экс-глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко, эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова, бывший замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин.

Теги: #конкурс #нкрэку
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