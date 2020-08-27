Представители столичных ресторанов и ночных клубов намерены пикетировать Кабмин из-за ограничения графика работы

Представители ресторанов, ночных клубов, концертных площадок намерены в пятницу провести пикет под зданием правительства в Киеве из-за запрета работы таких предприятий с 23:00 до 07:00.

"Создавая громкие информационные поводы о работе ночных заведений и запрещая их работу, органы власти уничтожают не только целый сектор экономики, оставляя без средств к существованию опытных работников сферы обслуживания и культуры, но и доводят до банкротства предприятия малого и среднего бизнеса, объекты туристической инфраструктуры, что в будущем существенно отразится на доходной части бюджета и благополучии населения", – говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Кроме того, к пикету намерены присоединиться представители туристической отрасли, в частности, ассоциации чернобыльских туроператоров и гидов, с требованием отменить решение правительства о запрете въезда в Украину иностранных граждан.

Среди организаторов мероприятия указаны столичные ночные клубы и развлекательные заведения SkyBar, Forsage Dance Club, Closer, Keller Bar, River Port.

Как сообщалось, правительство продлило в Украине адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничительные меры на территории регионов с "зеленым" уровнем эпидопасности, в частности запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга.