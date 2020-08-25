Экономика

17:44 25.08.2020

"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

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"Интерпайп" погасил часть евробондов-2024 на $97 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" сообщила о частичном погашении (выкупе) евробондов-2024 на общую сумму $97 млн.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, Interpipe Holdings Plc выкупил свои непогашенные облигации по их основной (номинальной) стоимости вместе с начисленными процентами.

При этом уточняется, что оставшаяся задолженность по облигациям в настоящее время составляет $113 млн 692,058 тыс.

Как сообщалось, "Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении реструктуризации с частичным списанием существующей задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами, в том числе еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году. В результате реструктуризации задолженность была уменьшена и оформлена новым выпуском еврооблигаций на $309 млн 192,058 тыс. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и кредитом на $45,808 млн с погашением в конце 2020 года.

Помимо того в рамках реструктуризации компания выпустила 3,054 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет. Отдельно были реструктуризированы с частичным списанием обязательства группы по кредитам на финансирование оборотного капитала и оформлены в два новых кредита на сумму $45 млн с погашением в конце 2020 года.

В дополнение к реструктуризации, существующие акционеры группы внесли дополнительный денежный капитал в группу на сумму $50 млн и предоставили дополнительное резервное обязательство в размере $20 млн для содействия операционным показателям группы после реструктуризации.

Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" было предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

В документах также указывалось, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc.

Interpipe Holdings Plc 10 января 2020 года сообщила о погашении $98,5 млн из общей суммы $309 млн 192,058 тыс. по евробондам-2024 с купоном 10,25% в соответствии с дополнительным условием погашения своих непогашенных облигаций на основную сумму вместе с процентами, начисленными на дату погашения. При этом уточнялось, что оставшаяся на тот момент задолженность по облигациям составляла $210 млн 692,068 тыс.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Теги: #интерпайп #евробонды
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