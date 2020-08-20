"Харьковский IT-Кластер" предложил белорусским IT-специалистам помощь с релокацией и содействие в поиске жилья

Общественная организация "Харьковский IT-Кластер" предложила поддержку белорусским IT-специалистам, которые решат переехать в Украину.

"Харьковское IT-сообщество искренне сопереживает белорусским коллегам, которые вынуждены находиться в нестабильных условиях и психологическом давлении. "Харьковский IT-Кластер" понимает, что в таких условиях не только IT-бизнесу тяжело сохранять стабильность, но и жить, и работать", - отмечается в сообщении организации, распространенном в четверг.

"Харьковский IT-Кластер" готов предоставить помощь белорусским IT-специалистам и IT-компаниям в рамках проекта IT4Life, а именно:

— юридическую и организационную помощь при релокации в Харьков;

— содействие в поиске жилья и офиса;

— информационную поддержку в поиске работы для IT-специалистов.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство обеспечило возможность иммиграции в Украину 5 тыс. белорусских ІТ-специалистов.