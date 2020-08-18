Экономика

15:47 18.08.2020

"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

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"Укрнафта" смогла продать нефть на аукционе на 8,3% выше стартовой цены

ПАО "Укрнафта" на прошедших во вторник торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ) реализовала 243,629 тыс. тонн нефти.

По данным биржи, при стартовой цене ресурса 8 тыс. 192,12 грн/тонна (здесь и далее - с НДС), средневзвешенная цена продажи составила 8 тыс. 868,95 грн/тонна.

Два лота, в частности, были реализованы по 9 тыс. 22,12 грн/тонна, 22 лота – по 8 тыс. 902,12 грн/тонна, еще восемь лотов – по 8 тыс. 802,12 грн/тонна.

Как сообщалось, продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #нефть
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