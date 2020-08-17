Некоторые компании уже принимают отдельные подразделения ІТ-компаний Беларуси как гостей – ЕБА

Украинские ІТ-компании активно ведут переговоры, а некоторые уже принимают отдельные подразделения ІТ-компаний Беларуси как гостей, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" менеджер ІТ-комитета Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Ольга Куничак.

"В настоящее время компании-члены ІТ-комитета ассоциации активно ведут переговоры, а некоторые уже даже принимают отдельные подразделения ІТ-компаний Беларуси в качестве гостей. Украинские ІТ-компании готовы к сотрудничеству и помощи нашим северным соседям, но прежде всего бизнес надеется на быстрое мирное урегулирование ситуации в Беларуси", - сказала Куничак в комментарии агентству в понедельник.

При этом она указала, что Кабинет министров принял постановление о выделении 5 тыс. квот для иностранных ІТ-специалистов еще в начале года, однако сейчас этот инструмент пригодится и украинскому, и беларускому ІТ-бизнесу.

"Инициатива о введении квоты на 5 тыс. ІТ-специалистов была обсуждена и принята соответствующим постановлением КМУ еще в начале февраля этого года. ІТ-комитет ЕБА раньше уже поддерживал квоты на иммиграцию. Тем не менее, этот инструмент сейчас может пригодиться как для украинского, так и для беларуского ІТ", - отметила она.

По ее словам, подобные инициативы создают положительный имидж Украины как масштабного ІТ-центра, а также непосредственно на развитие индустрии.

Как указала Куничак со ссылкой на Минцифры, ежегодно украинские вузы выпускают 15-17 тыс. дипломированных ІТ-специалистов, в то время как количество вакансий увеличивается на 40 тыс. ежегодно (в период отсутствия кризисных явлений).

"То есть дополнительные специалисты - отличный способ сбалансировать спрос и предложение на рынка ІТ-вакансий", - указала Ольга Куничак.

Она отметила упрощенные онлайн-процедуры для открытия или закрытия ФЛП в Украине, стабильный и эффективный механизм взаимодействия компании с ФЛП, что благоприятствует переходу части беларуских специалистов в Украину.