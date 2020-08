Microsoft перейдет к нулевому уровню отходов и откажется от неперерабатываемого пластика к 2030 г.

Американская Microsoft Corp. (SPB: MSFT) намерена свести к нулю уровень отходов, производимых в рамках своей деятельности, а также отказаться от использования неперерабатываемого пластика в течение следующего десятилетия.

Как сообщается в пресс-релизе компании, для достижения этих целей Microsoft к 2025 году прекратит использовать неперерабатываемый пластик в упаковке продуктов. Ежегодно в мире производится 300 млн тонн пластика, примерно четверть от этой цифры - упаковка из такого пластика.

Кроме того, Microsoft планирует перепрофилировать и перерабатывать серверы и сопутствующее оборудование в специализированных центрах Microsoft Circular Centers. Благодаря ним к 2025 году компания планирует повысить перерабатываемость серверов до 90%. На данный момент пилотное тестирование такого центра проводится в Амстердаме. Средний срок службы серверов - всего 5 лет, из-за чего они составляют существенную часть электронных отходов.

Microsoft будет делиться опытом перехода к нулевому уровню отходов. В прошлом году в партнерстве с H&M, Target и другими компаниями Microsoft разработала мировой стандарт Circular ID, созданный для популяризации концепции этичной моды. "Облачная" платформа позволяет отслеживать предметы одежды на всем жизненном цикле, сохраняя всю необходимую информацию о каждом этапе, в частности, о перепродаже или переработке.

"Одной из главных проблем на пути сокращения отходов является недостаточность информации об их типах и объемах. Microsoft намерена привести сбор данных о различных типах отходов компании к общему стандарту и отслеживать их с помощью ряда цифровых решений", - отмечается в сообщении.

Также Microsoft инвестирует $30 млн в фонды компании Closed Loop Partners - одного из ведущих инвесторов в экономику замкнутого цикла, ориентированную на возобновление ресурсов, сокращение и переработку отходов.

В январе этого года Microsoft объявила о том, что к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. Кроме того, компания инвестирует $1 млрд в Фонд климатических инноваций.

В июле Microsoft создала коалицию Transform to Net Zero совместно с Mercedes-Benz, Nike, Starbucks, Unilever, Danone, A.P. Moeller-Maersk, Natura & Co. и Wipro. Она нацелена на оказание помощи бизнесу во всем мире в переходе к нулевому уровню вредных выбросов