Экономика

16:53 31.07.2020

Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

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Прибыль банковской системы Украины за I полугодие сократилась на 23% - НБУ

Платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2020 года получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (более 31 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно сообщению, во втором квартале 2020 года чистая прибыль банков составила 7,7 млрд грн, что в 2,4 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и вдвое – с предыдущим кварталом текущего.

НБУ уточнил, что основной причиной сокращения прибыли во втором квартале стало формирование на опережение банками резервов под ожидаемые кредитные убытки общим объемом 13,1 млрд грн.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно отразились на процентных и комиссионных доходах банков.

По данным центробанка, в первом полугодии чистый процентный доход украинских банков снизился на 1,5% к аналогичному периоду 2019 года (г/г) – до 20,5 млрд грн, а частности, во втором квартале он снизился на 10,2% г/г. Нацбанк отметил, что снижение показателя происходило впервые за четыре года.

Вместе с тем по итогам января-июня рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого значения за четыре года – 3,9% г/г, и до 1,1% г/г – за второй квартал.

"В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков", – уточнил регулятор.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 июля 2020 года 59 банков из 75 платежеспособных были прибыльными, их суммарная чистая прибыль составила 26,3 млрд грн и перекрыла убытки 16-ти банков на общую сумму 2,5 млрд грн.

Отмечается, что 59% прибыли за первое полугодие было сформировано государственным ПриватБанком (14 млрд грн) и еще 23,5% – группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (5,6 млрд грн).

Теги: #нбу #банки #украина #прибыль
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