Экономика

09:39 31.07.2020

Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

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Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. (SPB: AAPL) Луку Маэстри.

В прошлом году компания презентовала линейку новых моделей iPhone 10 сентября, 20 сентября гаджеты поступили в продажу. Таким образом, предполагает Bloomberg, новые iPhone появятся в октябре, а не в сентябре.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - приводит The Verge слова Маэстри.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки, но слухи о возможном переносе сроков появления первых iPhone 5G появились еще весной. СМИ объясняли это проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса.

Теги: #iphone #apple
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