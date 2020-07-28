Экономика

22:19 28.07.2020

Harley-Davidson завершил II квартал с убытком, объявил о пересмотре бизнеса

2 мин читать
Harley-Davidson завершил II квартал с убытком, объявил о пересмотре бизнеса

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) завершил второй квартал с убытком и заявил об изменениях в структуре бизнеса, что приведет к уходу компании с ряда рынков и оптимизации продуктовой линейки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $92 млн, или 60 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $196 млн, или $1,23 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль упала до $0,35 с $1,46 на акцию.

Выручка рухнула на 47% - до $865 млн против $1,633 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,11 на акцию при выручке в $761 млн.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале составили 52,7 тыс. по сравнению с 71,8 тыс. за тот же период 2019 года. В том числе в США они упали на 27% (до 31,3 тыс.), в регионе EMEA - на 30% (до 11 тыс.), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 10% (до 6,9 тыс.).

Компания не стала давать прогноз финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. На конец июня около 93% дилеров Harley-Davidson в мире возобновили работу, отмечается в пресс-релизе.

В рамках стратегического плана, рассчитанного на пять лет, "компания планирует перестроить ассортимент своей продукции, чтобы более точно соответствовать желаниям клиентов и повысить ценность своей продукции". Кроме того, Harley-Davidson намерена сократить около 700 рабочих мест (13% штата), о чем уже было объявлено в середине июля.

Компания планирует сосредоточиться примерно на 50 рынках в Северной Америке, Европе и ряде стран АТР, на которые приходится основная часть продаж и которые имеют потенциал для роста. При этом она изучает варианты ухода с тех рынков, где объемы продаж и рентабельность не оправдывают дальнейшие инвестиции.

Котировки акций Harley-Davidson в ходе торгов во вторник падают на 7,9%. С начала года капитализация компании снизилась более чем на 27% и составляет сейчас около $4,5 млрд.

Теги: #harley_davidson
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:48 10.07.2020
Harley-Davidson сократит 13% глобального штата

Harley-Davidson сократит 13% глобального штата

10:25 15.10.2019
Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

16:24 23.07.2019
Harley-Davidson ухудшила прогноз поставок на 2019г на фоне падения продаж

Harley-Davidson ухудшила прогноз поставок на 2019г на фоне падения продаж

15:59 23.10.2018
Harley-Davidson отзывает с рынка 238 тыс. мотоциклов

Harley-Davidson отзывает с рынка 238 тыс. мотоциклов

09:33 13.08.2018
Трамп поддержал бойкот байкеров компании "Harley Davidson"

Трамп поддержал бойкот байкеров компании "Harley Davidson"

11:33 16.07.2018
"Harley-Davidson", находившийся в международном розыске, пытался ввезти из Беларуси в страну украинец

"Harley-Davidson", находившийся в международном розыске, пытался ввезти из Беларуси в страну украинец

15:15 25.06.2018
Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

Harley-Davidson не будет повышать цены из-за пошлин ЕС, но выведет часть производства из США

21:10 01.03.2018
Harley-Davidson выпустит электромотоцикл уже в 2019 году

Harley-Davidson выпустит электромотоцикл уже в 2019 году

13:06 05.02.2018
Harley сократила прибыль в IV квартале в пять раз

Harley сократила прибыль в IV квартале в пять раз

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

"Укрзализныця" реструктуризировала $200 млн долга Сбербанку (Украина)

Украина за полгода направила на зарплаты шахтерам около 3 млрд грн – Буславец

Украина рассмотрит вопрос строительства завода по производству водорода – глава Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

Kodak получит госкредит на $765 млн для развития фармацевтического направления

Американские владельцы VW получили $9,8 млрд компенсаций по "дизельгейту"

IATA ухудшила прогноз падения пассажирских перевозок в 2020 году до 55%

Реальная зарплата в Украине в июне 2020г. возросла на 4,8% - Госстат

AmCham указывает на нарушение закона при преждевременном взыскании штрафов с табачных компаний в момент обжалования решения АМКУ

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Кабмин утвердил финплан "Укрзализныци" на 2020г - Шмыгаль

Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

Египет после вхождения в "зеленую зону" рассчитывает возобновить поток туристов из Украины на уровне 2019 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА