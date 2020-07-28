Harley-Davidson завершил II квартал с убытком, объявил о пересмотре бизнеса

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) завершил второй квартал с убытком и заявил об изменениях в структуре бизнеса, что приведет к уходу компании с ряда рынков и оптимизации продуктовой линейки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне составил $92 млн, или 60 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $196 млн, или $1,23 на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль упала до $0,35 с $1,46 на акцию.

Выручка рухнула на 47% - до $865 млн против $1,633 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,11 на акцию при выручке в $761 млн.

Глобальные розничные продажи мотоциклов Harley-Davidson в минувшем квартале составили 52,7 тыс. по сравнению с 71,8 тыс. за тот же период 2019 года. В том числе в США они упали на 27% (до 31,3 тыс.), в регионе EMEA - на 30% (до 11 тыс.), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 10% (до 6,9 тыс.).

Компания не стала давать прогноз финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса COVID-19. На конец июня около 93% дилеров Harley-Davidson в мире возобновили работу, отмечается в пресс-релизе.

В рамках стратегического плана, рассчитанного на пять лет, "компания планирует перестроить ассортимент своей продукции, чтобы более точно соответствовать желаниям клиентов и повысить ценность своей продукции". Кроме того, Harley-Davidson намерена сократить около 700 рабочих мест (13% штата), о чем уже было объявлено в середине июля.

Компания планирует сосредоточиться примерно на 50 рынках в Северной Америке, Европе и ряде стран АТР, на которые приходится основная часть продаж и которые имеют потенциал для роста. При этом она изучает варианты ухода с тех рынков, где объемы продаж и рентабельность не оправдывают дальнейшие инвестиции.

Котировки акций Harley-Davidson в ходе торгов во вторник падают на 7,9%. С начала года капитализация компании снизилась более чем на 27% и составляет сейчас около $4,5 млрд.