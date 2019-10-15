Экономика

10:25 15.10.2019

Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

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Harley-Davidson приостановила производство электромотоциклов из-за проблем с зарядкой

Американская Harley-Davidson Inc. приостановила производство и поставки своего первого электрического мотоцикла в связи с обнаружением проблемы, касающейся оборудования для его зарядки.

В пресс-релизе производителя мотоциклов говорится, что он приостановил производство модели LiveWire для проведения испытаний с целью выявить причину проблемы. Компания не уточнила, когда возобновится производство.

При этом в сообщении Harley отмечается, что мотоциклы являются безопасными для вождения. Компания просит покупателей и дилеров пользоваться только профессиональными зарядными устройствами, доступными в дилерских центрах.

Изначально владельцы LiveWire могли заряжать электромотоциклы от обычной бытовой розетки в доме - этот процесс занимает около 10 часов. На зарядных станциях в дилерских центрах Harley это можно сделать примерно за час.

Harley делает ставку на электромотоциклы в расчете на стимулирование продаж в США, на своем ключевом рынке, поэтому приостановка производства представляет для нее серьезную проблему, пишет The Wall Street Journal. В июле компания ухудшила прогноз поставок мотоциклов и отчиталась о слабых квартальных результатах.

Акции Harley-Davidson на дополнительных торгах в Нью-Йорке снижаются на 0,9%.

Теги: #harley_davidson #электромотоцикл
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