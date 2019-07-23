Harley-Davidson ухудшила прогноз поставок на 2019г на фоне падения продаж

Американская Harley-Davidson Inc. понизила прогноз поставок мотоциклов на текущий год, зафиксировав падение мировых продаж во втором квартале.

Согласно новому прогнозу, компания в 2019 году поставит от 212 тыс. до 217 тыс. мотоциклов вместо ожидавшихся ранее 217-222 тыс. Сокращение поставок также заставило Harley-Davidson пересмотреть в сторону ухудшения прогноз операционной маржи в этом сегменте бизнеса - до 6-7% от выручки с 8-9%.

Чистая прибыль Harley-Davidson во втором квартале, завершившемся 30 июня, снизилась до $195,6 млн, или $1,23 на акцию, с $242,3 млн, или $1,45 на акцию за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль составила $1,46 на акцию против $1,52. Аналитики, опрошенные исследовательской компанией FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,41 на акцию.

Выручка упала на 6%, до $1,43 млрд с $1,53 млрд, при прогнозе аналитиков на уровне $1,44 млрд.

Мировые розничные продажи Harley-Davidson сократились на 8,4% на фоне сохраняющейся слабости продаж в отрасли. В США объемы реализации продукции компании упали десятый квартал подряд - на 8% в годовом выражении, а в других странах снижение составило 8,9%. Поставки в Европу сократились на 12,5%.

Как отмечается, компания получила разрешение европейских регуляторов на поставки мотоциклов из Таиланда, что позволит ей обойти 31%-ные пошлины на произведенные в США мотоциклы. Однако на получение разрешения ей потребовалось "значительно больше времени", чем ожидалось.

Акции Harley-Davidson подешевели в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник на 2,3%. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 11,9%, тогда как индекс S&P 500 поднялся на 2,6% за этот период.