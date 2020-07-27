"Укрзализныця" обсуждает с партнерами из США дополнительную поставку до 40 дизельных локомотивов

АО "Укрзализныця" (УЗ) обсуждает с американскими партнерами договор на поставку дополнительной партии дизельных локомотивов, сообщил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик.

"Думаю, что по обновлению дизельной тяги мы будем двигаться несколькими параллельным путями. И модернизация имеющихся, и приобретение незначительной партии новых дизельных локомотивов. Мы сейчас обсуждаем с американскими партнерами дополнительную партию до 40 новых дизельных локомотивов. Надеюсь, к концу года подойдем к подписанию", - сказал он в интервью НВ Бизнес.

Юрик также сообщил, что компания также начала процесс закупки новых электровозов - до 200 ед. различных типов электротяги.

"Сейчас проводим открытый конкурс. Надеюсь, что также к концу года уже будет ответ, кто станет нашим партнером по строительству и приобретению этих локомотивов. Задача наша и правительства — это большой процент локализации, чтобы мы запустили экономику внутри страны", - отметил глава УЗ.