Экономика

10:36 24.07.2020

Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033

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Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,819 млн и $371,341 млн по цене соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.

Как отмечается в сообщении на сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу, суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.

Согласно ему, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.

Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.

Теги: #евробонды #украина
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